سحب فيلم «برا المنهج» من دور العرض.. وطرح أعمال فنية بديلة

استمر عرض فيلم «برا المنهج» للفنان ماجد الكدواني في دور العرض على مدار 7 أسابيع متكاملة، حقق من خلالهم مايقرب من 3 مليون و 562 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

سبب سحب فيلم «برا المنهج»من دور العرض

وقررت الشركة المنتجة سحب فيلم «برا المنهج» من دور العرض بعدما حقق أول أمس الجمعة مايقرب من ألفين جنيه، مما أدى إلى سحبه من دور العرض، وطرح أعمال فنية جديدة، لتنافس في إجازة نصف العام الدراسي.

أبطال فيلم «برا المنهج»

المخرج عمرو سلامة صنع توليفة منظمة جمعت بين ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: روبي، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

ويشهد هذا الفيلم التعاون الثالث بين عمرو سلامة وماجد الكدواني، إذ شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون» عام 2017، بالإضافة إلى فيلم «أسماء» عام 2011.

أحداث فيلم برا المنهج

تدور أحداث فيلم برا المنهج حول اكتشاف الذات، وتجسد الأحداث قصة طفل يتيم يبلغ عمر 13 سنة يدعى عمر، يريد أن يثبت شجاعته أمام زملائه فيقوم بالدخول إلى أحد المنازل المهجورة أمام مدرسته، ولكن يخشاه الجميع، وتحكي حوله العديد من الأساطير، وعند دخوله يتعرف على رجل مسن يعيش في المنزل وتنشأ علاقة صداقة بينهما، ويخوضان معا رحلة لاكتشاف الذات.

الأفلام المنافسة بدور العرض

ويعرض خلال الفترة الحالية 8 أفلام بدور العرض، تتنافس على الإيرادات والمركز الأول، منهم أفلام «حامل اللقب» و«الجريمة» و«من أجل زيكو» و«الكاهن»و «11.11»، وفيلم «تماسيح النيل»، «قمر 14»، «لعبة شيطان». .