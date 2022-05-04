السائحون يرقصون على الطبل والمزمار البلدي في احتفالات العيد بالغردقة

نظمت مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة عدد من السائحين من نزلاء الفنادق، من المصريين والأجانب، تضمن عروضاً لألعاب السيرك والمراجيح ومسرح العرائس وضرب الودع وألعاب المولد، إضافة إلى فقرات من الفلكور الشعبي والرقص على أنغام الطبل والمزمار البلدي، وسط تبادل التهاني بين الحضور، بمناسبة عيد الفطر، والتقاط الصور التذكارية في سعادة غامرة.

«مولد شعبي» في احتفالات عيد الفطر بالغردقة

وأوضح علاء الدين محمود، مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن غالبية المنتجعات السياحية تحرص دائماً على خلق أجواء احتفالية وترفيهية، لافتاً إلى أنه تم الاحتفال بعيد الفطر بتنظيم «مولد شعبي» لنزلاء الفنادق من المصريين، وبمشاركة السائحين الأجانب، الذين شاركوا بالرقص على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

الاستعانة بفريق من السيرك لإسعاد السائحين

وأضاف «محمود» أنه تم الاستعانة بعدد من العاملين في السيرك والموالد الشعبية، للمشاركة في الأجواء الاحتفالية، كما ارتدى العاملون في الفنادق «الجلاليب والطرابيش»، للظهور بمظهر متميز خلال الاحتفال، بهدف إسعاد نزلاء الفنادق من المصريين والسائحين الأجانب.

كما تم توجيه الدعوة لعدد من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة لممارسة ألعاب المولد الشهيرة، فيما أبدى السائحون الأجانب إعجابهم وسعادتهم بالمشاركة في الاحتفال، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.