إقبال كبير على الرحلات البحرية في الغردقة بالعيد (صور)

شهدت مدينة الغردقة إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية في أولى إيام عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة، وشارك السائحين الأجانب المصريين أجواء احتفالات العيد وتبادوا التهاني، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية وتناول البسكويت وكعك العيد على الشواطئ.

توافد كبير على الرحلات البحرية بالغردقة

وأشار احمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة إلى التوافد الكبير من السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على الرحلات البحرية، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» انطلاق المراكب السياحية منذ الصباح الباكر إلى جزر الغردقة البحرية لقضاء أولى ايام عيد الفطر على شواطئ الغردقة والاستمتاع بالبحر والشعاب المرجانية الملونة القريبة وممارسة الغطس والسنوركل.

وأشار إلى أن الرحلات البحرية تنطلق في الساعة التاسعة صباحا إلى الجزر البحرية وتشمل ممارسة الغطس والسنوركل وتعود في الرابعة مساء يتخللها وجبة غذاء ومشروبات على سطح المركب.

وفد كنسي يزور «أوقاف البحر الأحمر» للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وفي سياق آخر أجرى وفد كنسي على رأسه نيافة الأنبا ايلاريون راعي الكنيسة الأرثوزكسية بالبحر الأحمر، والقمص يؤنس راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، والقمص بشير راعي الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، والقمص مينا عزيز مدير العلاقات العامة بالكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، زيارة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك في جو يسوده المحبة والأخوة وبمشاعر وطنية جياشة.

وأدى الآلاف صلاة عيد الفطر 2022، في المساجد الكبرى بمدينة الغردقة، والمرافق بها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.