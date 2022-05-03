25 جنسية تشارك في احتفالات العيد.. وعروض فنية على شواطئ الغردقة

شارك السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات احتفالات العيد على شواطئ الغردقة، حيث نظمت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية حفل عيد الفطر المبارك لنزلاء الفناق من المصريين بمشاركة نحو 25 جنسية أجنبية، وضم الحفل شو إفريقي وعروض فنية واستعراضات إفريقية وحفلات موسيقية وسط سعادة الجميع الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

العيد على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين

ومن جانبه أشار علاء الدين محمود، مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة، ومنظم الاحتفال إلى أنه تم إعداد حفل خاص للاحتفال بعيد الفطر المبارك ضم شو إفريقي وأكروبات وعروض فنية وكرنفال وزفة إفريقية بعربات أكل ومشروبات فريش.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نحو 25 جنسية أجنبية شاركت مع المصريين احتفالات العيد على الشواطئ المفتوحة، وجاءت الجنسيات الألمانية على رأس السائحين الأجانب المشاركين وأيضا الجنسيات الرومانية، والتي تشهد توافدا كبيرا على شواطئ الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق الغردقة

ومن جانبه قال إيهاب السيد، مدير أحد المنتجعات السياحية المشاركة في الاحتفالات، إن شواطئ الغردقة كاملة العدد في العيد تزامنا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية، والتي تمثل 30% من الإشغالات بالفنادق بالإضافة إلى ارتفاع معدلات وصول السياحة الخارجية إلى فنادق الغردقة، حيث وصل إجمالي نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100% طوال فترة العيد.

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات سياحية بالغردقة إلى أن مدينة الغردقة شهدت توافد الآلاف من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على الشواطئ والتي أصبحت كاملة العدد، وارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، وأعلنت الفنادق أنه لا توجد حجوزات في العيد.