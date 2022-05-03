«الرجل الطائر» يحتفل بالعيد بالعابية البلدي والبالونات في سماء الغردقة

جذب الرجل الطائر الآلاف من السائحين من المصريين والأجانب من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر، حيث ارتدى «مجدي عبد الغني»، لاعب «الفلاي بورد» الشهير، «عباية العيد»، ليطير بها في السماء وهو يمسك بمجموعة من البالونات، وسط فرحة وإعجاب الجميع من مصريين وأجانب، الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

«فلاي بورد» على شواطئ الغردقة احتفالاً بالعيد

وشاهد الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية استعراض لعبة «الفلاي بورد»، على شواطئ الغردقة، وتفاعل العديد من المصريين والأجانب على أنغام الموسيقى، وحرص غالبية الحضور على التقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية مبهجة.

احتفالات لنهاية الأسبوع بالعيد في الغردقة

وقال «مجدي عبد الغني»، الذي يُعد واحداً من أشهر لاعبي «الفلاي بورد» في مصر والشرق الأوسط، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك، والتي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة، وأضاف أنه يحرص على ارتداء العباية أو الجلابية البلدي، في العروض التي يقدمها على شواطئ الغردقة ضمن احتفالات عيد الفطر، كما يصطحب معه مجموعة من البالونات الملونة، مشيراً إلى أن الفكرة لاقت إعجاباً وقبولاً لدى غالبية الحضور.

وأوضح «عبد الغني»، أو «الرجل الطائر»، كما يطلقون عليه، أن لعبة «الفلاي بورد»، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران، بواسطة خراطيم من المياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر، وأضاف أنه اللاعب الوحيد الذي يجيد هذه اللعبة في مصر، وأنه سافر إلى فرنسا للتدريب عليها، ومكث هناك فترة، حتى أتقن اللعبة على يد مخترعها، وكان أول من لعبها في مصر، حيث أصبحت اللعبة مصدراً للبهجة لجميع النزلاء في الفنادق، وعلى شواطئ الغردقة.

تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

وحرص عدد كبير من الحضور، سواء من المصريين أو الأجانب، على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

الرجل الطائر في احتفالات العيد بالغردقة

وكشف سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات سياحية والخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن أن فنادق الغردقة دائماً تحرص على الاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، وذلك لإدخال البهجة على النزلاء من المصريين والسائحين الأجانب، وخلق أجواء سعيدة للاستمتاع بالإجازات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن بعض الفنادق أعدت عروضاً مائية، تتضمن لعبة «الفلاي بورد»، التي اشتهرت مؤخراً بشواطئ الغردقة.