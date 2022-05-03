عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. والمواطنون يلتزمون المنازل

شهدت محافظة الإسماعيلية طقسا غير مستقر، ظهر اليوم الثلاثاء، ثان أيام عيد الفطر المبارك، تسبب في عدم خروج عدد كبير من المواطنين.

عاصفة ترابية

وتسببت عاصفة ترابية كبيرة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في منع عدد كبير من المواطنين من الخروج صباحا وظهرا بسبب انتشار الأتربة والغبار في الطرق وفي المناطق المفتوحة.

وشهدت الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، عن اليومين الماضيين سجلت بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد 33 مئوية لترتفع درجتين عن أول أمس الأحد، والتي سجلت فيها 31 درجة مئوية للكبرى و17 درجة للصغرى.

وأكدت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن استقرار الحالة الجوية مستمر حتى الأحد المقبل عند 32 درجة مئوية على كل أنحاء الجمهورية مع استمرار حركة الرياح المثيرة للأتربة والعوالق لليوم الثاني على التوالي.

المواطنون يلتزمون المنازل

والتزم عدد كبير من المواطنين منازلهم خلال الساعات الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأيضا انتشار الأتربة والغبار في الأماكن المفتوحة.

وشهدت حدائق الإسماعيلية تواجد عدد قليل جدا من الأطفال يترجلون في بعض الحدائق والمتنزهات فيما اختفت العاب الاطفال بعد انتهاء اليوم الأول في الإسماعيلية.

استمرار رفع الطوارئ لليوم الثاني

واستمرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء في رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وانتشرت قوات الشرطة والخدمات المرورية والإسعاف على طرق الإسماعيلية الرئيسية السريعة والصحراوية بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ.

وانتشرت سيارات الإسعاف على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وقال الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن 100 سيارة إسعاف تنتشر في شوارع وميادين الإسماعيلية لضمان الوصول إلى أي حالة في أسرع وقت.