جهاز عروسة اتحرق.. تفاصيل جديدة في حادث شقة الإسماعيلية «صور»

كشفت مصادر مقربة من أسرة الإسماعيلية التي تعرضت لحريق في شقتها على يد شخص «مهتز نفسيا»، عن تدمير محتويات الشقة.

وقال بعض الجيران لـ«الوطن»، إن محتويات شقة الإسماعيلية تعرضت للتدمير بالكامل، ومن بينها جهاز عروسة.

مصدر أمني: المتهم أشعل النار في الشقة وحاول الهرب

وقالت مصادر أمنية إن المتهم اقتحم الشقة وبعد اعتدائه على السيدة وابنتها وأخرجهما من الشقة، وفور وصول الجيران أغلق الباب من الداخل، ووضع ثلاجة خلفه لزيادة صعوبة فتح الباب.

وأضافت المصادر أنه مع وصول قوات الشرطة كان قد أشعل النيران في إحدى الغرف، التي تفحمت بالكامل، وحاول الهرب من شرفة المنزل وسقط من الدور الرابع.

وأكدت المصادر أن المتهم لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفي لإصابته بكسور مختلفة وكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ.

وقال جيران الأسرة في مساكن عبدون في حي الشيخ زايد بالإسماعيلية، إن الأسرة بسيطة كحال عدد كبير من الأسر في مصر.

وأكد الجيران سمعة الأسرة الطيبة وارتباطهم بعلاقات طيبة مع الجميع خاصة المقيمين في نفس العمارة.

استقرار حالة الفتاة الطبية

وقالت مصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية للفتاة أصبحت في حالة مستقرة بشكل كبير، مقارنة بحالتها وقت دخولها المستشفى.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الفتاة «روان. خ» عاما، خضعت لعمليات جراحية بعد تعرضها للطعن في عدة مناطق منها البطن، فقدت بسببها كمية كبيرة من الدماء.