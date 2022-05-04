إخماد حريق داخل شقة سكنية في حي الزهور ببورسعيد بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل، داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة «عمرو بن العاص»، في نطاق حي «الزهور» بمدينة بورسعيد، دون أي إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناجماً عن ماس كهربائي.

إخطار أمني باندلاع حريق في حي الزهور

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة «عمرو بن العاص»، في حي الزهور، حيث تصاعد الدخان من موقع الحريق أمام المارة في الشوارع.

وعلى الفور، انتقلت سيارات إدارة الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق في الدور الأول، بمساكن «عمرو بن العاص»، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم التعامل والسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي غرف الشقة السكنية، بعد أن تم فصل الغاز والكهرباء عن العمارة السكنية، لمنع وصول الحريق إلى الأدوار العليا بالعمارة أو العمارات السكنية المجاورة.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

ووجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وسط مؤشرات أولية تفيد بأنه نتيجة ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت مدينة بورسعيد، في وقت سابق أمس الأربعاء، اندلاع حريق هائل في أحد مخازن الملابس المستعملة بسوق البالة، في حي «العرب»، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.