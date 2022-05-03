رفع الرايات الحمراء بطول شاطئ بورسعيد: تحذير للمصطافين بسبب الرياح

شهدت أماكن التنزه في محافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من الأهالي والزائرين في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل إدارة شاطئ بورسعيد.

45 منقذا لتأمين المصطافين على شاطئ بورسعيد

وقال طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع 45 منقذا بطول شاطئ بورسعيد وبورفؤاد، بكامل معدات التوعية والإنقاذ.

وأضاف أنه لا يُسمح للأطفال بنزول البحر دون ذويهم، ويقوم المنقذون بتوعية وتحذير المصطافين من النزول لمسافات بعيدة في البحر، بسبب عدم استقرار الطقس، إذ تشهد المحافظة رياحا محملة بالأتربة، وارتفاع متوسط حركة الموج، موضحا أنه جرى رفع الرايات الحمراء بطول شاطئ بورسعيد، للتوعية بمنع الدخول لمسافات أكثر من المسموح بها للبحر.

غرفة عمليات بورسعيد لم تتلق شكاوى خلال أول أيام العيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة العيد، بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد لتوفير المناخ المناسب والٱمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.