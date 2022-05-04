سعر الدينار البحريني اليوم الأربعاء 4 مايو في البنوك المصرية

تحظى عملة المنامة باهتمام قطاع عريض من الجمهور داخل مصر في ظل وجود عمالة مصرية كبيرة داخل المدن البحرينية، لذلك زادت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول سعر الدينار البحريني، خاصة الراغبين في البحث عن فرص عمل والسفر إلى البحرين بعد تقليل الإجراءات الاحترازية بين الدول وفتح المجال الجوي بينها.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار البحريني في البنوك المختلفة العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو، وجاءت كالتالي:

سعر الدينار البحريني في بنك كريدي أجريكول

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك كريدي أجريكول، سجل سعر الدينار البحريني نحو 49.413 جنيه للبيع، مقابل 47.870 للشراء.

سعر الدينار البحريني في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار البحريني في بنك الإسكندرية نحو 49,149 جنيه، مقابل 47,744 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار البحريني في بنك مصر

جاء سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.098 جنيه للبيع، مقابل 47.67 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

أسعار العملات الأخرى

ونوه عدد من البنوك عن أسعار العملات الورقية الأخرى، وجاء سعر البيع والشراء على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم

في البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات، وفي البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث ورد على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وسجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف.