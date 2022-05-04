فحص 2.97 مليون طفل في مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

أعلنت وزارة الصحة إجراء المسح السمعى لـ2 مليون و971 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه تم تحويل 174 ألفاً و465 طفلاً لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 18 ألفاً و495 طفلاً بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة البالغ عددها 30 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتقييم حالة الطفل بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته، مشيراً إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بداية من يوم الولادة حتى عمر 28 يوماً، إلى 3500 وحدة صحية بالمحافظات.

وتابع أنه تم فحص أكثر من 7 آلاف طفل من غير المصريين المقيمين، ضمن المبادرة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى فى أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، وتجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذى للمبادرة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخراً، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.