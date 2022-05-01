نصائح وزارة الصحة للتسوق الآمن: الكمامة والتباعد وتعقيم المشتريات

بمناسبة أن اليوم الاحد الموافق 1 مايو، آخر أيام شهر رمضان، ويمثل مناسبة خاصة للمصريين، حيث يندفع كثيرون إلى الأسواق فى اللحظات الأخيرة، لشراء مستلزمات واحتياجات قد تحتاجها الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وفى ظل إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمولات المختلفة، أثناء اجازة العيد، وفى إطار المحافظة على صحة المواطنين، خلال الزحام الشديد الذى تشهده الاسواق المحلية والمولات والمحالات التجارية اليوم فى جميع محافظات مصر، وضعت وزارة الصحة والسكان عددا من الارشادات الهامة، للمحافظة على صحة المصريين أثناء التسوق، خوفا من انتقال اى عدوي، او الاصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

إرشادات وزارة الصحة للتسوق الآمن

- يجب الحرص الشديد على ارتداء الكمامات اثناء عمليات التسوق، وان تضعها بشكل صحيح على وجهك.

- تجنب أن تلمس وجهك على الاطلاق اثناء وجودك خارج المنزل.

- تجنب أن تلمس أى منتجات لا ترغب فى شرائها، وذلك من أجل سلامتك.

- حاول دفع القيمة المالية للمنتجات التى قمت بشرائها من خلال بطاقة الدفع الالي اليكترونيا.

تعقيم المنتجات التى قمت بشرائها

- بمجرد وصولك الى المنزل قم بتعقيم المنتجات التى قمت بشرائها جيدا قبل استخدامها.

- احرص على التباعد الاجتماعي بينك وبين اى من المتسوقين الاخرين فى الاسواق او المحالات التجارية المختلفة.

- حاول اختيار اوقات غير مزدحمة لشراء ما تريدة من احتياجات هامة وضرورية، وذلك من اجل المحافظة على صحتك وصحة عائلتك.

- احرص دائما على وجود كحول معك من اجل تعقييم يديك جيد قبل الدخول الى المتجر، وبعد الخروج منه مباشرة.