علاج 83 ألف مريض بمستشفيات «المؤسسة العلاجية» خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ82 ألفاً و838 مريضاً، بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية خلال الـ3 شهور الأولى من عام 2022. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ58 ألفاً و938 متردداً على العيادات الخارجية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة لـ14 ألفاً و147 مريضاً فى أقسام الاستقبال، إلى جانب 7735 حالة تم حجزها فى الأقسام الداخلية، و1705 تم حجزها فى أقسام الرعاية، فضلاً عن 313 مولوداً تم حجزهم بأقسام الحضانات. وأضاف: مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية أجرت 4549 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى، وأخرى حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات. وقال الدكتور محمد السودانى رئيس المؤسسة العلاجية إن مستشفيات المؤسسة أجرت 43 عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و1318 قسطرة قلبية، و9490 جلسة غسيل كلوى، بالإضافة إلى 6613 جلسة علاج طبيعى. وأشار إلى استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات، والدفع بـ90 سرير رعاية، منها 26 للأطفال.

واختتم «السودانى» بأن مستشفيات المؤسسة العلاجية تشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كما شاركت فى مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.