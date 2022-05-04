أحمد الجندي مخرج الكبير أوي: المسلسل كان هيبقى موسم واحد فقط

قال أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير أوي، إنه عندما بدأت فكرة تنفيذ المسلسل لأول مرة كان هناك تحمس تجاه الفكرة كونها نوع جديد من الكوميديا: «صحيح وقتها اشتغلت مع الفنان أحمد مكي كتير، لكن دي كانت المرة الأولى اللي نشتغل فيها في مسلسل كوميدي، وكان كل ده جديد نسبيًا رغم وجود محاولات كثيرة في هذا الخصوص»، موضحًا أنه كان هناك تجارب كوميدية في الأزمنة الماضية مثل «ميزو» وغيرها في الثمانينيات وبداية التسعينيات.

حاولنا تقديم مسلسل كوميدي بشكل وثوب جديدين على غرار الأفلام

وأضاف «الجندي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن التحدي كان يكمن في تقديم مسلسل كوميدي بشكل وثوب جديدين مع التطور على غرار الأفلام، «وأن تكون فكرة تعيش»، ولم تكن النية في البداية أن يمتد المسلسل لمواسم عديدة متتالية، «مكنش هناك نية يكون عندا كذا سيزون من الكبير في البداية، كان سيزون واحد فقط، النية معقودة على ذلك»، موضحًا أن التحدي في فكرة عدد المواسم تتعلق في تقديم الجديد.

مد المسلسل لمواسم عديدة متتالية كان تحد

وتابع مخرج مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، «كان تحد مرعب أن نعيد طرح نسخ أخرى من الكبير بنفس الشخصيات ونفس الإيفيهات، وكيف سنقدم أمراً جديداً؟ خاصة أن الموسم الأول من المسلسل كان بعض الشباب، أطفال حينها».