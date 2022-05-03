«العترة» في الكبير أوي 6: كنت واحد من جمهور المسلسل

كشف مصطفى غريب، الذي أدى دور «العترة» ابن الكبير، في مسلسل «الكبير أوي الجزء السادس» كواليس العمل، إذ ذكر أنه عمل مع الفنان أحمد مكي من قبل مسرحية، كما عمل معه إعلان من إخراج أحمد الجندي، ثم جرى ترشيحه للقيام بدور العترة مع شخصين آخرين، وحصل على الدور بعد مقابلة مع صناع العمل.

كنت أحد جمهور مسلسل الكبير أوي

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «لايت شو»، الذي يُعرض على قناة «الحياة»، أنه كان واحدًا من جمهور مسلسل الكبير أوي في المواسم السابقة، موضحًا: «أول جزء اتعرض كان وقتها عندي 14 سنة، مكنش في مخيلتي إن الكارير بتاعي أبقى ممثل من الأساس، ومن وقت ما عرضوا عليا إني أعمل مقابلة من أجل الترشح للقيام بهذا الدور وأنا كنت في قمة سعادتي، وبعد اختياري كانت سعادتي لا توصف».

فرحتي بمشاركتي في المسلسل لا توصف

وأشار إلى أنه بعد اختياره للتمثيل في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، لم يصدق أنه سيكون جزء من العمل الذي كان واحدًا من جمهوره من الأطفال الصغار، «الحمد لله والشكر لله كنا بنحاول نمسك نفسنا على قد ما نقدر في المسلسل أثناء التصوير من الضحك، عشان كده بنعيد مشاهد كتير لحد ما يطلع المشهد بشكل مضبوط».