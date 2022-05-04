أوس أوس: فخور بالعمل بمسلسل الكبير أوي.. و«مكي مد إيده لينا في بدايتنا»

أعرب أوس أوس عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع ظهوره في الحلقات الأخيرة من الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» كضيف شرف، مؤكدا أن التجربة كانت ممتعة للغاية وأن العمل مع مكي دائما يكون مختلف دائما، مشيرا إلى أن مكي قدم له ولجيله المساعدة في بداية مشواره وكان يعطيهم الفرصة في الظهور في أعماله، وذلك ما حدث ذلك العام أيضا في اكتشاف مجموعة كبيرة من النجوم وأعطاهم فرصة كبيرة وأدوار كبيرة.

أوس أوس وليوناردو دي كابريو

وعن تجسيده لشخصية ليوناردو دي كابريو، فقال إن الفكرة مختلفة وكان سعيد بالدور للغاية، وخاصة ردود الفعل التي جاءته على الدور الذي قدمه، كما قال مازحا إنه ينصح ليوناردو دي كابريو بعدم مشاهدة الكبير أوي.

وعن إمكانية مشاركته بالجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»، فقال إنه شرف له وأنه يحب أن يعمل مع أحمد مكي في أي عمل.

وعن أعماله القادمة، فقال إنه ينتظر عرض فيلم «مستر إكس» مع أحمد فهمي، ومن المقرر أن يعرض الفترة القادمة في دور العرض، مؤكدا أنه فيلم مختلف وجديد، وليس له علاقة بالفيلم العظيم الذي قدمه الراحل فؤاد المهندس، والفيلم فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد.

جديد أوس أوس

كما ينتظر أيضا أوس أوس فيلم «مغامرات كوكو» مع خالد الصاوي وشيرين رضا، كما عرض له مؤخرا مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» والذي عرضها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وشاركه البطولة كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، كما عرض له مسلسل «الفرح فرحنا» مع ميرنا جميل وسامي مغاروي.