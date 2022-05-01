مسلسل الكبير أوي الحلقة الأخيرة.. قبضة الهلالي فيلم افتتاح مهرجان المزاريطة

يحاول الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6، أن يجلس بجوار شيرين رضا في مهرجان المزاريطة، ويطلب من المحافظ، أن يذهب إلى مكانه المخصص.

أحداث مسلسل الكبير الحلقة الأخيرة

وجلس الكبير بجانب شيرين رضا، في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير، وظل يغازلها بعبارات حب، ثم سألته عن فيلم الافتتاح، ليرد بـ ماذا يعني ذلك؟

عرض فيلم قبضة الهلالي كافتتاح لمهرجان المزاريطة

يطلب الكبير من الدكتور ربيع، الذي يجسد شخصيته الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، تجهيز فيلم الافتتاح، ويقدم حزلقوم فيلم الافتتاح ليفاجئ الجميع بأنه فيلم قبضة الهلالي للنجمة ليلي علوي والفنان يوسف منصور، الذي تم تقديمه عام 1991.

وبعد صدمة حضور مهرجان المزاريطة، في مسلسل الكبير أوي، قدم حزلقوم الاعتذار لنجوم حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، عن عرض فيلم قبضة الهلالي، وتم قطع الفيلم سريعا، وسط دهشة الكثيرين من الحضور.