محمد طعيمة بعد تشبيهه بالفنان علاء ولي الدين: شرف عظيم ليا

حقق الفنان محمد طعيمة نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد مشاركته في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عرض على شاشة قناة DMC خلال الماراثون الرمضاني 2022، كما حصد إشادات واسعة من الجمهور بعد ظهوره بشخصية «ارتقاء»، وشبه الجمهور بينه والفنان الراحل علاء ولي الدين.

وقال محمد طعيمة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه بظهوره في شخصية «ارتقاء»، موضحا: «مكنتش متوقع خالص ردود أفعال الجمهور على شخصية ارتقاء، وكنت خايف بشكل كبير، بس الحمدلله ربنا عوضنا عن المجهود وتعب التصوير والتحضير للشخصية، إن الناس انبسطت بيها».

محمد طعيمة: الناس بتقابلنا تدعيلنا في الشارع

وأكد «طعيمة» أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع مسلسل «مكتوب عليا»، متابعا: «أنا مش فرحان بنجاح الشخصية قد مانا فرحان بالدعاء، الناس بتشوفني في الشارع بتدعيلي ربنا يبسطتكم زي ما بسطونا، ربنا يفرح قلوبكم زي ما ضحكتونا».

وعن مقارنة الجمهور بينه والفنان الراحل علاء ولي الدين في دور «جواهر»، أكد أنه تشرف كثيرًا بتلك التعليقات: «دا يشرفني طبعا دي مقارنة أنا محطتش نفسي فيها، بس دي حاجة عظيمة، لأنه الله يرحمه كان راجل عظيم وشخصية جواهر دي كانت شخصية عظيمة ودا شرف كبير ليا».

طعيمة: الشغل مع أكرم حسني متعة فنيا وإنسانيا

كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أكرم حسني مجددًا بعد مسلسل الوصية، مشددا على أنه «كل مرة بشتغل مع أكرم حسني بيزيد حبي ليه، الشغل معاه متعة إنسانيا وفنيا، وخبرة إنسانية بنستفيد منها طول الوقت، ربنا يسعده وزي ما بيسعد الناس وبيسعد زمايله وبيساعد كل الناس اللي بتشتغل معاه».