محمد طعيمة: «كنت هرفض دوري في مسلسل مكتوب عليا»

أعرب الفنان محمد طعيمة عن سعادته بنجاح مسلسل مكتوب عليا، الذي شارك فيه مع الفنان أكرم حسني، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي 2022، إذ أنه جسد شخصية «علاء» خطيب «هلا رشدي» ضمن أحداث العمل، وحصد إشادات عديدة من الجمهور بعد ظهوره بشخصية السيدة «ارتقاء».

وتحدث محمد طعيمة عن تجربته في مسلسل «مكتوب عليا» قائلًا: «التجربة كانت لطيفة جدًا خاصة أن فريق العمل ناس اشتغلت معاهم قبل كده، سواء المنتج كريم أبوذكري، أو المخرج خالد الحلفاوي، بالإضافة إلى الفنان أكرم حسني، وترشيحي للدور جاء عن طريق المنتج كريم أبوذكري والفنان أكرم حسني».

محمد طعيمة يكشف سبب رفضه شخصية علاء في مسلسل مكتوب عليا

وأشار «طعيمة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه كاد يرفض دور علاء عندما عُرض عليه، إذ وجده شخصية سخيفة، وخاف في البداية من ردود أفعال الجمهور على الدور وأن يجري الخلط بين دوره في مسلسل مكتوب عليا وبين شخصيته الحقيقية، مضيفًا: «لكن الإقناع جه من كريم أبوذكري المنتج والمؤلف الرائع إيهاب بليبل، كلموني ووضحولي الشخصية وإن طريقه الدرامي هيتغير».

طعيمة: واجهت صعوبة كبيرة لأداء شخصية «ارتقاء»

وأوضح «طعيمة» أنه لم يجد أي صعوبة في أداء شخصية علاء سوى التحضير الجيد للشخصية، إذ أنها شخصية ليست شريرة أو طيبة، ولكن الصعوبة الكبيرة التي واجهها كانت أثناء أداء شخصية «ارتقاء» بسبب المجهود الكبير لتحضير شخصية سيدة، بالإضافة إلى الملابس والشعر وطبقة الصوت.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، هلا رشدي، محمود السيسي، محمد طعيمة، عمرو عبدالجليل، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.