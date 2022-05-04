مصدر: انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

أكد مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نبأ انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، بعد فترة زواج دام عامين، وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الانفصال جرى بهدوء شديد وبشكل راقي، مضيفا أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام المتبادل ولا تشوبها شائبة.

زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

وحرص أبو هشيمة وياسمين صبري، على إصدار بيان حينها كان نصه: «تقديراً لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون».

ياسمين صبري تغيب عن السباق الرمضاني 2022

وفي سياق مختلف، تغيبت ياسمين صبري عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي رغم نجاح مسلسلها الأخير «فرصة تانية» الذي قامت ببطولته إلى جانب كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، نهال عنبر، وأشرف زكي، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.