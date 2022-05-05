مخرج الكبير أوي: 3 اتصالات رشحت رحمة أحمد.. وشاهدناها في مسرح الهناجر

قال أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوي، إن الجزء السادس من المسلسل واجه عددا من العقبات قبل الشروع في العمل، موضحا: «البداية من استقطاب المتفرجين الجدد من الأجيال الأخري، لتعويض فقدان شخصية هدية».

الجندي: الجمهور كان مشتاقا لدنيا سمير غانم

وأضاف «الجندي» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أنه بالرغم من أن هدية لم تكن موجودة في الجزء الخامس، لكن الاشتياق لوجودها كان تحديا في الجزء السادس، ولم يكن بالإمكان الشروع في الجزء السادس دون وجود عنصر نسائي آخر.

وتابع المخرج: «التحدي الثالث كان السؤال من سيعوض دنيا سمير غانم؟، وهذا كان من أشباه المستحيلات كيف سيتم تعويضها وهي شخصية متيمزة على المستوى الفني والإنساني والكوميديا، بالاضافة لارتباط الناس بشخصية هدية على مدار 5 أجزاء».

واستطرد: «كان أول حاجة فكرنا فيه قلنا محتاجين حد جديد لأن مفيش حد هيمكن يسد مكانها، ومكنش فيه مشكلة عشان يتم إقناعها، لأن كان دنيا سمير غانم عندها مسلسل آخر تعكف على بطولته، وبالتزامن مع الجزء السادس من المسلسل كان لأبد من أن تكمل المشروع الذي بدأت العمل عليه».

3 شخصيات رشحت رحمة أحمد

ولفت أحمد الجندي إلى أنه «تلقيت ثلاثة اتصالات من شخصيات مختلفة رحشت رحمة أحمد، دون أن يعلم كلا منهم بترشيح الآخر، وبالتزامن مع ذلك تلقيت اتصالا من مكي أخبرني أن هناك ترشيح لشخصية نسائية، وفوجئت أنها رحمة أحمد فقررنا الذهاب للعرض المسرحي في الهناجر، ومكثنا معها مدة العرض وتناقشنا معها بعده لمدة نصف ساعة وأتخذنا القرار».