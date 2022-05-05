مخرج الكبير أوي: اكتشفنا إن «مربوحة» مفاجأة مع بداية التصوير

قال أحمد الجندي، مخرج مسلسل الكبير أوي، إن الفنانة رحمة أحمد كانت بمثابة المفاجأة التي ظهرت بجدية خلال أول أيام التصوير، وحينها اكتشف العاملون بالمسلسل أنها ستكون شخصية فارقه به.

الجندي: لم نعلم سبب رعب رحمة أحمد خلال أول أيام تصوير

وأضاف «الجندي» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «ON»، أنه وفي البداية لم يعلم أحد سبب الرعب الذي ظهر عليها في بدايات التصوير، موضحا: «في الأول مكناش عارفين مالها، هل هي مخضوضة ولا هي شكلها كده لحد ما بدأنا التصوير بالفعل، لأننا بنحب الناس تبقى في مود كويس عشان تعرف تشتغل، خاصة إننا بنقدم حاجة كوميدي».

وتابع: «بعد أول يومين تصوير لقيناها عاملة شغل جامد، خاصة إنها فاهمة تصوير وفاهمة طريقة الشغل».

وعن إدخال وجوه جديدة في الجزء السادس، أكد المخرج: «كنا عاوزين نطعم فكرة الكبير أوي بإدخال سلالة جديدة من جهة، وشكل جديد مرتبط بالسوشيال ميديا والتكنولوجيا من جهة، وقررنا نعمل الحلقات الكاملة».

استعانة أبطال العمل بلعبة «Squid Game»

وتحدث أحمد الجندي عن استعانة أبطال العمل الكوميدي بلعبة «Squid Game»، قائلا: «الفكرة لم تكن موجودة على الأوراق بالأساس، وكانت الفكرة الرئيسية أن العائلة كانت ستتوجه إلى كامب لإحداث نفس التأثير من خلال حب الكبير وأبناءه للفكرة المطروحة، وفكرنا باستبدال ذلك الكامب باللعبة، وبإدخال Squid Game، لاقى الأمر ردود أفعال جيدة».