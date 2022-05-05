بكفالة 100 ألف جنيه.. إخلاء سبيل الأطفال المتهمين في واقعة أكياس المياه

أخلت جهات التحقيق في الإسماعيلية، سبيل الـ5 أطفال المتهمين في واقعة وفاة شاب بسبب إلقاء أكياس المياه عليه برفقة أصدقائه، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل شخص.

وكان قاضي المعارضات في الإسماعيلية قد أمر بتجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، بعد قرار النيابة بحبسهم 4 أيام.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى منتصف شهر رمضان الماضي، عندما توفي الشاب هشام زكريا، إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال ملاحقته لمجموعة من الصبية في منطقة الجامعة القديمة في الإسماعيلية.

وقال أصدقاء الشاب الذين تواجدوا معه على المقهى لحظة الواقعة، إن الصبية ألقو اكياس المياه عليهم وفرو هاربين، إلا أن الشاب هشام زكريا لاحقهم للإمساك بهم.

وأوضح الأصدقاء في لقاء مع «الوطن»: «فور إمساكه ببعضهم تعرض إلى أزمة قلبية، وأمسك برأسه وسقط على الأرض، وحاولنا إنقاذه بنقله إلى أقرب مستشفى، لكنه كان قد توفي في الحال».

النيابة العامة توجه تهمة الشروع في القتل للصبية

وأصدرت النيابة العامة بيانا رسميا عقب الحادث، قالت فيه إنها توصلت بعد انتهاء التحقيقات، وورود تحريات المباحث الجنائية، أن المجني عليه هشام زكريا بالإسماعيلية توفي بسبب انفعاله بعدما أَلقَى الأطفال الأكياس نحوه.

ووجهت النيابة العامة للأطفال تهم ضرب المجني عليه هشام زكريا عمدا، ما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ ما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.