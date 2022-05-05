وفاة 4 أشخاص في حادث مروري بالإسماعيلية.. بينهم طفلة 4 سنوات

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلة في عمر 4 سنوات، مصرعهم جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة، وانقلابها على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون، تحمل لوحات أرقام 8961، قرب المنطقة الواقعة بين كوبري شعيب وعزبة أبوسلطان، مدخل مركز أبوصوير.

أسماء المتوفيين

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس، إن الحادث أسفر عن وفاة كلا من يوسف شعبان محمد عبدالستار، 20 سنة، ونورا محمد محمد إسماعيل، 47 سنة، ونور شعبان محمد عبدالستار، 4 سنوات، وفاطمة ابراهيم أحمد، 22 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الاسماعيلية.

واضافت المصادر الطبية أن المصابين وصلو جميعهم بتوقف في القلب والتنفس، وفي حالة صحية حرجة للغاية، استلزمت دخولهم الرعاية المركزة.

تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان، إن السيارة تعرضت لاختلال في عجلة القيادة، ما تسبب في انقلابها على الطريق واصطدامها بشجرة كبيرة، وتهشمت بالكامل.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصابين قبل وفاتهم إلى مستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن الـ4 مصابين جرى نقلهم من مكان البلاغ في حالة توقف القلب والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلب رئوي للمصابين، وتشغيل جهاز الصدمات الكهربائية لمحاولة إعادة القلب للعمل.

النيابة تبدأ التحقيق

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الجثامين في ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، وانتداب الطبيب الشرعي لفحصها، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لفحص السيارة، وأمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.