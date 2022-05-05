تفاصيل مصرع شخصين دهسا وإصابة 2 آخرين أثناء زفة عروسين بسوهاج

شهد الكوبري العلوي بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية «موتوسيكل»، أثناء زفة عروسين، ما أسفر عن مصرع شخصين من مستقلي الدراجة النارية، وإصابة 2 آخرين مستقلي السيارة الملاكي.

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى جرجا العام، وإيداعهما مشرحة المستشفى العام، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«موتوسيكل»، أعلى محور كوبري جرجا.

تصادم سيارة و«موتوسيكل» أثناء زفة عروسين

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث كلا من مأمور وضباط مباحث مركز شرطة جرجا، وتبين بالفحص وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«موتوسيكل».

كما تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «أحمد. م. أ. س»، 21 سنة، طالب، يقيم بدائرة مركز قنا، اختلت عجلة القياده بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «حسن. ع. م. ع»، 16 سنة، طالب، يقيم بناحية مركز العسيرات.

ونتج عن الحادث وفاة كلت من قائد الدراجة البخارية، و«مصطفى. أ. م. ع»، 14 سنة، طالب، ويقيم بناحية مركز جرجا، من مستقلي الدراجة أيضا.

وأصيب قائد السيارة بـ«إشتباه بكسر بالكتف الأيمن»، و«علي. ع. ج»، 25 سنة، حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، من مستقلي السيارة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين، و«عبدالحميد. م. ع. أ»، 60 سنة، عامل، عم المتوفى الأول، و«محمود. م. ع. م»، 40 سنة، سائق، عم الثاني، يقيمان بذات الناحية، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.