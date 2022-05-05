إيهاب فهمي يكشف كواليس شخصية «حسين» في «ملف سري»

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن سعادته بالعمل مع شركة فنون مصر، التي أنتجت مسلسل ملف سري، حيث شارك في نحو 90% من أعمالها، قائلا: «بينّا كيميا ومطبخ فني كبير، ودي روح الفن اللي لازم تكون موجودة، لما تدخل على مسلسل ملف سري فأنت داخل على عمل ليه مقومات النجاح، من تمثيل وتأليف وإخراج وإنتاج وغيره».

مسلسل ملف سري

وأوضح إيهاب فهمي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية DMC، أنّ شخصية حسين التي أداها في مسلسل ملف سري لها خطين في حياته: «الشخصية كانت صعبة، حتى طبقة الصوت كانت مختلفة».

وأشار فهمي إلى أنّ صعوبة شخصية حسين كانت في أنّه يعيش حياتين مختلفين، مثنيًا على دور فريق العمل، الذي ساهم في تأديته الدور بشكل رائع.

العمل الجماعي

وتحدث إيهاب فهمي عن الأشياء التي جذبته في الشخصية، قائلا: «اللي عجبني في حسين إنه بيحب حاجة وبيعمل حاجة وبنكتشف ده في نص الحالات»، مؤكدًا أنّه يؤمن بجماعية العمل الفني الذي لا يحبّذ الفردية في العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي، إصابة زوجها إيهاب فهمي في قدمه أثناء تصوير «مشاهد أكشن» في المسلسل، حيث نشرت صورة لقدم زوجها التي تعرضت للإصابة عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب مشوفش فيك أي حاجة وحشة حبيبي، ويخليك ليا، قلنا بلاش أكشن، بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سري، شكرا رجالة فنون مصر».