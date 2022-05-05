«السينما بين إيديك» بقصر ثقافة بورسعيد السبت المقبل: محاضرات ومناقشة أفلام

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» الذي ينظمه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع، والمزمع تنفيذه بقصر ثقافة بورسعيد فى الفترة من 7 حتى 14 مايو الجاري.

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» هو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، إذ يتناول المشروع كل النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع كما أنَّها متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

تتضمن فقرات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكذلك محاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي للدكتور نادر الرفاعي وأخرى عن مبادئ السيناريو السينمائي الدكتور أشرف محمد، بالإضافة لمحاضرة بعنوان التذوق السينمائي للمخرج عادل عوض.

بينما يعقد يوم 8 مايو الجاري ورشة عن فنون كتابة السيناريو السينمائي للفنان تامر عبدالمنعم المشرف العام على المشروع.

محاضرات وأفلام ومناقشات

كما تتضمن فعاليات المشروع محاضرات في «مدخل السينما التسجيلية» يحاضرها أحمد رشوان «فنون الإخراج السينمائي» المخرج أحمد البدري، ومحاضرات عن «أساسيات الإنتاج السينمائي» ضياء الدين جابر، بالإضافة لمحاضرة عن «مبادئ الديكور السينمائي» للدكتورة مروة عزب، أما في مجال «التصوير السينمائي» يتحدث حسين بكر، وزايد نايف، وفي «الرسوم المتحركة» تتحدث رشا مجدي بينما يتحدث المونتير حسام المحفوظي في مجال «المونتاج السينمائي والمؤثرات البصرية»، كما يتحدث السيناريست عصام حلمي عن حرفية مساعد المخرج.

بالإضافة لمحاضرة للدكتور يسرى المناديلي عن هندسة الصوت السينمائي، كما تعقد محاضرة عن الفروق الدرامية بين الإذاعة والتلفزيون والسينما للكاتب سمير الجمل، إضافة لعرض العديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة والاستفادة منها فى التدريب العملي لتدشين نتاج الورشة بإنتاج فيلم تسجيلي قصير، ومنها أفلام أمين، النيل أرزاق، صباح الفل، موعد حياة «wiplash, godfather».