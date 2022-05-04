خطة وزارة الثقافة لاستكمال مشروع «سينما الشعب» في الفترة المقبلة

قال الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة قصر السينما والمشرف على خطة وزارة الثقافة لاستكمال مشروع «سينما الشعب»، إن المشروع انطلقت فعالياته أول أيام عيد الفطر، تنفيذًا لمبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إذ بدأ بعرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي في 5 مواقع ثقافية في 4 محافظات، وهي مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، وسينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات بالمنوفية.

عرض فيلم «كيرة والجن»

وأضاف تامر عبدالمنعم في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك إقبالًا كبيرًا على مشروع سينما الشعب ومنذ اليوم الأول، يعرض حاليًا فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، ومن المقرر أن يعرض المشروع في الفترة المقبلة فيلم «كيرة والجن»، ثم يعرض بعده فيلم «السرب».

وتابع مدير قصر ثقافة قصر السينما: «ستنطلق المرحلة الثانية بعد أسبوعين بعدد 5 دور عرض إضافية هي كفر الشيخ، شرم الشيخ، دسوق، سيوة والوادي الجديد، ليصل عدد دور سينما الشعب إلى 10، بعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تضم 5 دور عرض أخرى ليصل العدد إلى 15 دار عرض مع حلول عيد الأضحى المقبل».

إقبال كبير على دور سينما الشعب

وشهدت دور العرض التي تعرض الأعمال في سينما الشعب إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتقدم تذاكر الحفلات بأسعار رمزية باعتباره أحد خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على نشر قيم التنوير ومحاربة الأفكار المتطرفة.

تفاصيل فيلمي «كيرة والجن» والسرب

وفيلم «كيرة والجن» تأليف أحمد مراد، ,إخراج مروان حامد، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

وفيلم «السرب» تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا وتصدي مصر بالتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.