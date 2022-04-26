قصور الثقافة تنظم البرنامج التدريبي «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، ندوات التثقيف الرقمي والمالي ضمن أعمال محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية»، لثلاثين مشاركاً من العاملين بفرع ثقافة أسيوط والمنفذ بقصر ثقافة أسيوط.

أهداف البرنامج التدريبي

ويهدف المؤتمر لبناء المهارات وتعزيز القدرات لتواكب هيئة قصور الثقافة ركب العمل التنافسي فلا يمكن تحقيق استراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة إلا بوجود قاعدة من الموظفين المهرة القادرين على توظيف التكنولوجيا بالشكل اللازم، وهي خطوة قوية لحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع يعمل على سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف من خلال تكامل جهود كافة المؤسسات، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لبيئة العمل الأمر الذى يساهم في تسريع التحول الرقمي في مصر وتسخير قوة التكنولوجيا، مما يدعم التحول إلى مجتمع رقمي حقيقي و شامل، قائم على بناء مهارات العمل التنافسي، لبناء قدرات العاملين بـ قصور الثقافة وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين بما يتماشى مع أجندة الدولة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات التثقيفية، ونشر وتعزيز المهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي.

التحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته

تضمنت الندوات موضوعات ومفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، كالأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي لرفع الوعى المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية.

في سياق آخر وفي إطار احتفالات قصور الثقافة، بأعياد تحرير سيناء، نظم فرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي، عدة أنشطة ثقافية وفنية، ففي مسرح قصر ثقافة العريش عقدت ندوة بعنوان «دور المرأة في التنمية والنصر والإبداع السيناوي»، أدارتها الشاعرة والناقدة فكرية غانم، تضمنت الندوة عدة محاور، تناول المحور الأول «دور المرأة في تنمية سيناء»، حيث تناولت المطالبة بحقوق المرأة التي لم تصل للشكل الأمثل بعد وأن الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة يتصدر التحديات المعاصرة.