رئيس هيئة قصور الثقافة: لدينا مشروع قومى كبير للطفل.. وننفذ «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب بالأقاليم

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الدولة تضع قصور الثقافة فى أولوياتها، من خلال تخصيص ميزانية كبيرة للهيئة تقدر بـ400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الهيئة لديها مشروع قومى كبير للطفل، والتغييرات التى تمت فى قيادات النشر هدفها صالح العمل وتأتى بحثاً عن أفكار جديدة.

وأضاف «عطوة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مسلسل «الاختيار» توثيق للتاريخ يرصد مرحلة فارقة فى عمر الوطن ويعلى قيمة الوطنية، ويتم العمل حالياً على تنفيذ مشروع «سينما الشعب» فى 40 دار عرض خلال عام والتذكرة ستكون بـ40 جنيهاً، و«المسرح المتنقل» ينشر الخدمة الثقافية، مؤكداً أن الهيئة تمتلك 600 موقع ثقافى فى المحافظات وتنفذ مشروع «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب بالأقاليم.. وإلى نص الحوار:

ما كواليس إطلاق مشروع «سينما الشعب»؟

- الدكتورة إيناس عبدالدايم صاحبة الفكرة، التقت بى ومع الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما، ووجهت بضرورة تشغيل دور العرض السينمائى الموجودة فى مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لإعادة الحياة السينمائية لهيئة قصور الثقافة، باعتبار أن السينما إحدى أهم ركائز مصر القوية فى العمل الفنى، مع عدم وجود سينمات فى أغلب المحافظات لكن لدينا دور عرض فى قصور الثقافة، مثل قصر ثقافة شبين الكوم الذى يحتوى على مسرح وسينما مستقلة، وسينما السادات، وسينما هيبس، وسينما العريش.

ما الخطة التى يجرى العمل عليها للانتهاء من المشروع؟

- وزيرة الثقافة وافقت على إجراءات التنفيذ التى تقدمنا بها بما يحقق الهدف من مشروع «سينما الشعب»، وستكون التذكرة بـ40 جنيهاً وفى متناول جميع الفئات، وقمنا بعمل دراسة وافية للمواقع والاحتياج، ونعمل على خطة لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع فى 5 دور عرض فى 4 محافظات، هى سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وخلال شهر سيتم إطلاق المشروع فى خمسة مواقع فى 4 محافظات تشمل قصرى ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادى الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ونستهدف تنفيذ المشروع فى 40 دار عرض سينمائى بالجمهورية خلال عام.

ما عدد مواقع قصور الثقافة فى المحافظات؟

- لدينا 600 موقع ثقافى بين بيت وقصر ثقافة ومكتبة تابعة للهيئة فى مختلف المحافظات، مع ملاحظة أن المكتبات يمارس فيها النشاط الثقافى والفنى.

هل تسمح ميزانيات قصور الثقافة بمشاريع التطوير؟

- هيئة قصور الثقافة خلال تطويرها على مدار الثلاث سنوات الماضية تم وضع مشروع السينما فى الاعتبار، خاصة أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووفرت ميزانيات لتطوير المنشآت الثقافية، والميزانيات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين، ووصلت الميزانية فى العام المالى 2021/2022 إلى 400 مليون جنيه، مقابل 6 ملايين جنيه فى السنوات السابقة، والمالية وفرت الميزانية، والدولة تهتم وتضع قصور الثقافة فى أولوياتها، بدليل كم الافتتاحات الكثيرة خلال الفترة الماضية، والبنية التحتية التى تم تطويرها، بتجهيزات على أعلى مستوى وهو ما يؤهلنا لإطلاق مشروع السينما.

ما المردود المتوقع من هذا المشروع؟

- سيكون جيداً لأن هناك محافظات لا توجد بها أى دور عرض سينمائى، والمشروع يأتى فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية التى تعمل عليها وزيرة الثقافة، فالوزارة أصبحت تعمل على أكثر من محور لتحقيق هذا الهدف، وأصبح المواطن فى أقصى الصعيد قادراً على حضور الحفلات والعروض الفنية بشكل حى وهو فى مكانه بعد أن أقامت الأوبرا حفلات فى دندرة وأبيدوس.

وماذا عن المسارح المتنقلة؟

- مشروع المسرح المتنقل فى الوقت الحالى يخفف من هذا الضغط، ولم يعد لدينا مكان لا تصله الخدمة الثقافية، لأن ما يميز هذا المشروع أن وزارة الثقافة تمكنت من خلاله من الدخول إلى القرى والمحافظات والمشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»، ولدينا 6 مسارح متنقلة، وفى خطتنا تدشين 8 مسارح متنقلة لتغطية أكبر مساحة من القرى والأقاليم الثقافية، ويجرى العمل فى المسارح المتنقلة بالتعاون بين قطاعات وزارة الثقافة مثل دار الأوبرا والبيت الفنى للمسرح.

تنفيذ مشروع «سينما الشعب» فى 40 دار عرض خلال عام.. والتذكرة بـ40 جنيهاً لتكون فى متناول جميع الفئات

أين وصلت خطة اكتشاف المواهب فى الأقاليم؟

- نعمل على هذا الملف طوال الوقت، من خلال اكتشاف الموهبة ورعايتها، مثلاً مشروع «ابدأ حلمك» الذى نعمل حالياً عليه، بدأ فى 3 محافظات وتوسع على أكثر من مرحلة، وفيما بعد أطلقت وزيرة الثقافة فرقاً نوعية لهذا المشروع وتم إنتاج أعمال لهم، بخلاف الشراكات التى تجرى مع كيانات أخرى، مثل برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب برعاية وزارة الثقافة، وتقدم للمشاركة به مواهب من أبناء قصور الثقافة، و«ابدأ حلمك» يأتى فى إطار رعاية الدولة للموهوبين، وإنتاج العروض يكون على نفقة الدولة، وقمنا بعمل «ابدأ حلمك» فى السينما للتدريب على الإخراج والسيناريو وأنتجت هذه الورش مجموعة من الأفلام القصيرة، بخلاف مسابقات قطاعات الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى مجالات الغناء والموسيقى وحالياً يجرى عمل مركز تنمية المواهب فى كل قصر ثقافة نقوم بافتتاحه، على غرار الموجود بالأوبرا.

هل تشارك الهيئة فى مبادرة «حياة كريمة»؟

- الهيئة تشارك فى مبادرة «حياة كريمة» من خلال وزارة الثقافة، لأن الهيئة هى الموجودة على الأرض فى مواقع بمحافظات أسيوط، الأقصر والفيوم والشرقية والإسماعيلية وكفر الدوار، ونحضر للمشاركة فى كفر الشيخ.

هشام عطوة: مسلسل «الاختيار» توثيق للتاريخ يرصد مرحلة فارقة فى عمر الوطن ويعلى قيمة الوطنية

ما انطباعك عن دراما رمضان الحالية؟

- أتابع مسلسل «الاختيار 3» لأنه من المسلسلات المهمة ويرصد فترة فارقة فى عمر الوطن، والمسلسل يعلى من قيمة الوطنية، ويقدم التجربة التى مرت بها مصر للأجيال الجديدة التى لم تعاصر الأحداث، والمسلسل توثيق للتاريخ.

ما هدف التغييرات الأخيرة فى قيادات النشر بقصور الثقافة؟

- لصالح العمل وبحثاً عن الأفضل والأفكار الجيدة، وتم تغيير أسرة تحرير مجلة الثقافة الجديدة وعدد مايو نفد من الأسواق خلال ساعات من صدوره.

ما أولوياتكم فى مشروع النشر فى الفترة المقبلة؟

- نعمل على تبنى فلسفة جديدة وصياغة مشروع يستهدف النشر الإقليمى، بما يحول النشر الإقليمى لكشاف للموهوبين لتقديمهم على مستوى أوسع، وليس فقط داخل المحافظات التابعين لها.

وما أبرز المشروعات الثقافية خلال الفترة المقبلة؟

- هناك توجيه من وزيرة الثقافة بعمل مشروع قومى كبير ومهم جداً للطفل بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والمشروع فى طور الدراسة.

«سينما الشعب»

قمنا بتدريب أبناء الهيئة الذين يعملون على تشغيل المشروع على جميع الإجراءات القانونية، وسيتم عرض الأفلام الحديثة الموجودة بالأسواق، من خلال التعامل مع الموزعين، وستكون البداية مع فيلم «واحد تانى» للفنان أحمد حلمى، وسيتم عمل جدول للحفلات بالشكل المتعارف عليه فى دور العرض السينمائى، خاصة فى المواقع المتعارف عليها أنها سينما، أما دور العرض المتوافرة فى قصور الثقافة وهى دور عرض مسرحية من الممكن استخدامها لعرض الأفلام السينمائية دون أن يتم التأثير على النشاط المسرحى، لأنه يمكننا التنسيق بين توقيتات وحفلات عرض كل من السينما والمسرح فى الموقع الواحد.