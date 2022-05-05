البترول: لدينا رؤية طموحة لدعم نجاحات صناعة البتروكيماويات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة لديها رؤية طموحة تهدف لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، كونها صناعة القيمة المضافة، فضلا عن أنّها تحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، وينعكس مردودها الإيجابي على الاقتصاد القومي.

تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد

ووجّه الملا بالتنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة وكذا أعمال الصيانة الدورية، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بشركات البتروكيماويات القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مع مراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، وتذليل أي تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية، وتقليل كميات الاستيراد من المنتجات البتروكيماوية التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة.

ويٌعد مشروعي إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة -MDF بمدينة إدكو بالبحيرة بطاقة إنتاجية 205 ألف متر مكعب سنويا، اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة تغذية، وبإجمالي استثمارات 284 مليون يورو، ومشروع إنتاج الميثانول الحيوي بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا من مولاس بنجر السكر، وبإجمالي استثمارات 112 مليون دولار من المشروعات الجاري تنفيذها التي تسهم في الحفاظ على البيئة.

إحلال وتجديد أصول شركة البتروكيماويات

ولفت بيان عن وزارة البترول، إلى أنّ هناك عددا من مشروعات التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في عدد من شركات البتروكيماويات التابعة للشركة القابضة منها مشروعات الإحلال والتجديد لأصول شركة البتروكيماويات المصرية، وتأهيل مصانعها وغرف التحكم الآلي الخاصة بها، لتواكب أحدث التكنولوجيات طبقا للأكواد العالمية القياسية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

تشغيل تجريبي لوحدة التكسير الحراري

وتابع أنّه جار حاليا الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحراري الجديدة بمصنع الفينيل كلوريد مونمر بالشركة، ومن المخطط دخول الوحدة الخدمة في نهاية مايو الحالي، لترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 125% من الطاقة الحالية.

وأوضح أنّ شركة سيدبك نجحت في تنفيذ العمرة الجسيمة خلال العام الماضي، والتى تعد أكبر العمرات وأهمها خلال الخمس سنوات الماضية، ما ساهم في تحقيق الخطة الإنتاجية للشركة بنسبة 108% ، كما بدأت سيدبك اتخاذ الإجراءات للشراكة مع شركة «رانجاس» النيجيرية، للتعاون في إنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات بنيجيريا، وتنفذ شركة إيلاب حاليا، عددا من المشروعات التي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بنسبة 25%، ومشروع تحويل منتج الهاب إلى منتج اللاب.