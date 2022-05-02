وزير البترول: الشبكة القومية للغازات الطبيعية شريان الطاقة الرئيسي لمصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسي في مصر

وأوضح «الملا»، خلال متابعته لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة للانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة، أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسي في مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى، حيث تعمل الشبكة على تأمين إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك مستهلكي غاز المنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز، ويتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى إلى الأسواق العالمية من خلال مصانع إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز لكوادر شركة جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتوسع ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية، منها مشروع خط غاز «التينة غرب - ميت نما»، بطول 170 كم وبهدف استيعاب غازات حقول شرق المتوسط والحفاظ على إمدادات الغاز لمناطق القاهرة وجنوب الوادى بالكميات والضغوط المناسبة، وبتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة الوحدات 5 و6 باستخدام أحدث التكنولوجيات، لزيادة طاقة المحطة من 27.5 إلى 46 مليون متر مكعب يومي ، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات الاستهلاك الحالية واحتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط «أنوبك».

التكلفة الاستثمارية للمشروع الجارية تبلغ 3 مليارات جنيه

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات محطات التخفيض والقياس، وتشمل محطات تخفيض وقياس برج العرب وتوسعات ميدور وكذلك محطة تخفيض وقياس محطة كهرباء الوليدية، وتهدف المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات إلى استيعاب الزيادة فى إنتاج كميات الغاز شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليارات جنيه، والتى تتضمن مشروع ازدواج خط «العاصمة - دهشور»، بطول 67 كم، ومشروع ازدواج خط «السليمانية - شمال الجيزة»، بطول 20 كم، ومشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم، ومشروع ازدواج خط «أبوقرقاص - أسيوط»، بطول 135 كم.

وتابع أن المشروعات تشمل أيضا مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تعظيم الاستفادة من غازات حقل ريفين وفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستمرار فى توفير خليط الإيثان/ البروبان لتلبية احتياجات شركتى سيدبك وايثيدكو ، وإنتاج البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، إلى جانب إنتاج البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلى .