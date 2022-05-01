رغم انخفاضها.. أسعار البترول العالمية تحقق مكاسب كبيرة للأسبوع الخامس

رغم انخفاض أسعار النفط العالمية خلال نهاية الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، إلا إنها حققت مكاسب كبيرة خلال الأسبوع، ليكون بذلك هو الأسبوع الخامس الذي تحقق خلاله أسعار البترول ارتفاعا ومكاسب لها.

وخلال بداية تعاملات أيام الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط العالمية أسعار مرتفعة مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث جاء أكبر ارتفاع للاسعار في بداية يوم الجمعة الماضية ليحقق أعلى سعر للبرميل خلال الأسبوع، إلا أنها انخفضت وأغلقت على انخفاض وفق بيانات بورصة النفط العالمية.

خام برنت بـ 107.4 دولار للبرميل الواحد

وسجلت أسعار خام برنت العالمي انخفاضا ليسجل البرميل الواحد 107.14 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي مبلغ 104.69 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض أسعار البترول يوم الجمعة، تأثرا بأسعار عقود زيت التدفئة الأميركية التي انخفضت بأكثر من 20% في مرحلة ما من تعاملات اليوم الذي يشهد حلول أجلها.

وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي، كما أنهى خام برنت العالمي الشعر على ارتفاع بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.4% خلال تعاملات شهر إبريل الماضي.

إجرءات الإغلاق الصارمة

وقال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، إن إجراءات الإغلاق الصارمة الجديدة وسط حالات «Covid» المتزايدة في الصين أدت إلى مراجعة هبوطية في توقعات للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من عام 2022 للعام بأكمله.

وأضاف التقرير أنه خلال شهر إبريل زاد الطلب أكثر من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية العام من الانخفاض، ونتيجة لذلك، تم تخفيض التقديرات الخاصة بالطلب العالمي على النفط بمقدار 260 ألف برميل في اليوم للعام مقارنة بتقرير الشهر الماضي ، ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​الطلب 99.4 مليون برميل في اليوم في عام 2022 ، بزيادة 1.9 مليون برميل في اليوم.