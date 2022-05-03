«البترول»: مبادرات لدعم جهود خفض الانبعاثات وحماية البيئة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول نفّذ الكثير من الإجراءات والمبادرات لخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التوسّع فى الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصّصة فى خفض الانبعاثات بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ أواخر العام الحالى، مشيراً إلى نجاح القطاع فى تنفيذ 13 مشروعاً لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار فى 10 شركات تابعة للقطاع، والانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء فى 31 شركة، وتركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية فى 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلووات، وبلغ إجمالى كميات الانبعاثات التى تم خفضها 1.3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وأضاف «الملا» أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر مكنتها من مراجعة مزيج الطاقة المصرى وزيادة نسبة الطاقات الجديدة كما أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقات الخضراء، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة التى يكتسبها الغاز الطبيعى، باعتباره الوقود الرئيسى خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة، فى ظل اختياره كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة.