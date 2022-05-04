«فولفو» تخطط لزيادة أسعار السيارات في الفترة المقبلة.. وهذه هى الأسباب

قالت شركة فولفو للسيارات التي تتخذ من السويد مقراً رئيسياً لها، اليوم الأربعاء إن المبيعات الشهرية لمجموعة فولفو للسيارات تراجعت 24.8% في أبريل نيسان مقارنة بالعام الماضي، حيث أعاقت عمليات الإغلاق في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، ومشاكل سلسلة التوريد العالمية الإنتاج.

وقالت الشركة، إن الطلب ظل قوياً، بينما ارتفعت حصة السيارات الكهربائية بالكامل إلى 10% من 9% في مارس، وتهدف إلى أن تكون 50% من مبيعاتها سيارات كهربائية بحتة بحلول 2025.

إغلاق كورونا في الصين

وقالت فولفو في بيان: «في أبريل، أثر إغلاق كورونا في شرق الصين على عمليات تسليم التجزئة في الصين وأضاف المزيد من التحديات لسلاسل التوريد العالمية الضعيفة بالفعل، مما أدى إلى خسارة إضافية في الإنتاج.»

وانخفضت المبيعات في الصين في الشركة، المملوكة لأغلبية لشركة جيلي القابضة الصينية (GEELY.UL)، بنسبة 47.8% في أبريل، بينما انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة 9.2% وفي أوروبا بنسبة 23.2%.

وأعلنت شركة سيارات فولفو الأسبوع الماضي عن أرباح تجاوزت التوقعات على الرغم من ارتفاع التكاليف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والنقص العالمي في الرقائق الإلكترونية.

نقص الرقائق الإلكترونية

وأجبر النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، شركة صناعة السيارات ونظراءها العالميين على خفض إنتاج السيارات على الرغم من الطلب القوي.

بالنسبة للعديد من الشركات، أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن لشركة فولفو التي تسعى للتخفيف من الآثار من خلال تعديل الأسعار، بحسب البيان.

مخاوف سلسلة التوريد

انخفضت أسهم فولفو بنسبة 16% هذا العام حتى الأربعاء، لكنها ارتفعت بنسبة 22% عن سعر الاكتتاب العام، وارتفعت بنسبة 3.9% في التعاملات المبكرة.

وفي وقت سابق، قال بنك الاستثمار جيه بي مورجان في مذكرة إن فولفو أبلغت عن أداء جيد، مضيفًا أن مخاوف سلسلة التوريد وإدارة تكلفة المواد الخام ستكون أساسية في الربعين الثاني والثالث.

وقالت فولفو إن ارتفاع التكاليف كان له تأثير محدود في الربع الأول، وسيؤثر جزئيًا على الربع الثاني، وسيؤثر بشكل كامل على النصف الثاني من العام.

وسبق أن علقت الشركة في فبراير جميع المبيعات والخدمات والإنتاج في روسيا، والتي شكلت العام الماضي حوالي 3% من صافي مبيعات المجموعة.

انخفاض الإنتاج

وقالت فولفو إن الإنتاج انخفض في نهاية الربع الأول بسبب النقص المؤقت في الرقائق الإلكترونية، وحذرت من أن مشكلة الإمداد من المتوقع أن تستمر في الربع الثاني.

وانخفضت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول إلى 607.4 مليون دولار، لكنها تجاوزت 4.13 مليار التي توقعها أربعة محللين استطلعت رفينيتيف استطلاع رأيهم.