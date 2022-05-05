طقس اليوم في مرسى مطروح.. ربيعي معتدل ونشاط للرياح

تشهد محافظة مطروح اليوم الخميس، طقس ربيعي معتدل على كافة مراكز وأنحاء المحافظة، من مدينة الحمام شرقا ومرورا بالعلمين وسدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني حتى مدينة السلوم غربا، وتنشط الرياح في العديد من المدن الساحلية، وتميل الأجواء إلى الدفء نهارا، وتنخفض درجات الحرارة ليلا.

درجات الحرارة في مطروح اليوم

ويأتي طقس اليوم في مرسى مطروح الموافق 5 مايو 2022 مستقرا، وتسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 63% وهو أعلى معدل لها خلال الأسبوع الجاري، كما تسجل سرعة الرياح 19 كم/ في الساعة، وتنشط الرياح المحملة بالأتربة في بعض المدن والمناطق الصحراوية.

نشاط حركة الصيد مع استقرار الطقس

وينشط صيد البحر في مرسى مطروح مع استقرار حالة الطقس في السواحل الشمالية، وجرى السماح بتصاريح الصيد في الموانئ الثلاثة بمحافظة مطروح، وهي ميناء السلوم وميناء مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي، وتتجه المراكب للصيد في عرض البحر وحتى مدينة السلوم والمياه الإقليمية للبلاد مع ليبيا، خاصة وأن هذه المنطقة تعد من أغنى المناطق بالأسماك، ويأتي لها الصيادين من مختلف الموانئ المصرية من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وتستمر عمليات الصيد من يوم واحد وحتى 8 أيام.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مختلف أنحاء البلاد في طقس اليوم، خاصة في السواحل الشمالية والقاهرة والصعيد وسيناء، على أن تكون محملة بالأتربة في العديد من المحافظات وتستمر لمدة 5 أيام.