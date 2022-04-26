طقس اليوم في مطروح.. أجواء ربيعية ممتعة مع سطوع الشمس

طقس اليوم في مطروح، يأتي بأجواء ربيعية معتدلة، على مختلف المراكز من مدينة الحمام شرقا، مرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني، حتى مدينة السلوم غربا، في ظل استقرار الأحوال الجوية، وسطوع الشمس، وهدوء الرياح على سواحل البحر المتوسط، تزامنا مع اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان.

طقس اليوم في مطروح

يعد طقس اليوم في مطروح، بشمسه الساطعة، من أفضل الأيام الأسبوع الجاري، ومنذ بدء موسم الربيع، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 12 درجة، وتسجل الرياح 13 كم/ في الساعة، وهو أقل معدل لها خلال شهر أبريل الجارى، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 61%، طبقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة في مطروح

يشهد طقس اليوم في محافظة مطروح، خلال الأيام المقبلة، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ما بين درجة إلى 4 درجات، حتى نهاية الأسبوع، لتكون الذروة يوم الجمعة.

ويقبل أهالي مطروح على الكورنيش والشواطئ يوميا، خلال شهر رمضان، من العصر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، في ظل حالة الطقس المستقرة خلال الأيام الحالية، ويستمتع بعض هواة الصيد بصيد الأسماك بالبوص على مختلف الشواطئ، منها: روميل، والفيروز، والباسنت، والعوام، والبوسيت ومطروح العام.

وتحرص العديد من الأسر، على تناول طعام الإفطار على البحر، حيث يلعب الأطفال على الكورنيش حتى أذان المغرب، فيما يطهي الكبار الطعام على الحطب ويجهزون الإفطار، ويؤدون الصلاة ويجلسون على البحر لعدة ساعات، كما يتناول بعضهم السحور في الأجواء الربيع الجميلة بمطروح.