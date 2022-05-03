طقس اليوم في مطروح.. ربيع ورحلات إلى الشواطئ في عيد الفطر

انخفضت درجات الحرارة في مطروح، بعد 24 ساعة من ارتفاعها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ليسود طقس ربيعي معتدل على مختلف مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وترتفع نسبة الرطوبة في الجو إلى أعلى معدلاتها هذا الأسبوع، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الواقعة جنوبا في القرى والنجوع.

طقس مطروح.. درجة الحرارة 22 مئوية

ويأتي طقس اليوم في مطروح متميزا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، بينما ترتفع الرطوبة لتسجل نسبة 74%، وترتفع سرعة الرياح لتسجل 26 كم / في الساعة، ومن المتوقع تساقط أمطار بنسبة 1% على مختلف أنحاء المحافظة من الإسكندرية شرقا وحتى منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية غربا.

رحلات العيد في مطروح

ويهرب المواطنون من البيوت في عيد الفطر لليوم الثاني على التوالي ويتوجهون إلى البحر للاستمتاع بالأجواء الجميلة والطقس المعتدل، وينظم شباب مطروح رحلات خلوية إلى الشواطئ التي يطلقون عليها «زردة» ويجهزون خلالها بعض الأطعمة البدوية التي تشتهر بها مطروح مثل المكرونة الجارية وديوك البر، والأرز الأحمر باللحمة الضاني والشاي الأحمر والأخضر على الحطب، في أجواء تعكس بهجة العيد بالنكهة المطروحية، وتستمر الرحلات عدة ساعات تبدأ من العصر وحتى تحضير وجبة العشاء، وعقب تناولها يتناولون أطراف الحديث مع بعضهم.

شواطئ مرسى مطروح

وتستقبل العديد من شواطئ مطروح هذه الرحلات ومن بينها الرميلة ومينا حشيش، وعلم الروم، وروميل، والفيروز، والأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، وكليوباترا والقصر وأبولهو، في أماكن تتسم بالهدوء والطبيعة الخلابة للبحر والمناظر الجميلة من الصخور والرمال البيضاء.