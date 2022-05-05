القوى العاملة: تعيين 3205 بينهم 38 «قادرون باختلاف» في الشرقية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عيّنت 3205 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 «قادرون باختلاف» من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 731 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، واستخراج 2068 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

تفتيش 313 منشأة

وأشار أحمد عبد الهادي، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، إلى أنّ المديرية انتهت في مجال السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على 313 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة، و84 حالة غلق إداري، والمشاركة في 70 قياسا ميدانيا ومراجعتها لـ29 منشأة، وعقد ندوة توعية.

وفي مجال التفتيش العمالي، جرى التفتيش على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محاضر، فضلا عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن فض احتجاج عمالي لـ1778 عاملا وعودتهم للعمل.

مراجعة واعتماد 87 عقد عمل بالخارج

وأضاف وكيل المديرية، أنّه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، انتهت المديرية من مراجعة واعتماد 87 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 204 فرص عمل.

وأشار إلى استلام 6 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، وطلب تجديد لآخر، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقا لأحكام القانون.