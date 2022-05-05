الجامعات: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على الاستعدادات التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنه جرى وضع خطة للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات سواء فيما يتعلق بالدراسة أو مواعيد امتحانات التيرم الثاني، منوهين بأنه سيتم البدء في إعلان جداول الامتحانات الأسبوع المقبل.

الجامعات: البدء في إعلان جداول الامتحانات الأسبوع المقبل

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لامتحانات التيرم الثاني وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية فيما يتعلق بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا للامتحانات، لافتا إلى أنها ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل، مؤكداً على البدء في إعلان جداولها الأسبوع المقبل، منوهاً بأن هناك التزاما كاملا بكل القرارات التي وضعها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن امتحانات التيرم الثاني ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المسددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بواعيد الدراسة أو امتحانات التيرم، وأنه سيتم تطبيق القرارات الوزراية فيما يتعلق بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا والتي من أهما التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا.