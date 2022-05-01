الجامعات تتيح نماذج تدريبية لامتحانات التيرم الثاني على المنصات التعليمية

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و التي من المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بقرارات المجلس، موضحين أنّ الامتحانات ستكون وفقاً للمناهج الدراسية التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي بجانب العمل على إتاحة عدد من التدريبات على الامتحانات عبر المنصات التعليمية المختلفة.

امتحانات الجامعات 2022

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنّ الجامعة على استعداد تام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنّه سيتم البدء في إعلان جداول الامتحانات بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إتاحة العديد من التدريبات عبر المنصّات التعليمية قبل امتحانات التيرم الثاني، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وشدد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أنّه سيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

ونوّه محجوب بإتاحة عدد من «الكويزات» والتدريبات العملية للطلاب للتيرم الثاني، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وتأكيد ضرورة أن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية، وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.