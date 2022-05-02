الجامعات: ختام فعاليات الأنشطة الطلابية الشهر الجاري استعدادا للامتحانات

تختتم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الشهر الجاري موسم الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجاري 2021-2022، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات ستبدأ الاستعداد لـ امتحانات التيرم الثاني من خلال الكشف عن جداول الامتحانات وتجهيز المقرات والمعامل الخاصة بلجان الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأوضح الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على التزام الجامعة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاًَ أنه سيتم اختتام موسم الأنشطة الطلابية المختلفة لعام 2022 خلال الشهر الجاري وذلك استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أن الجامعة ستبدأ في الكشف عن جداولها خلال الاسبوع المقبل.

حصول الطالب على لقاح كورونا شرط لحضور الامتحانات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك التزام بمواعيد الامتحانات وتطبيق قرارات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص إجراءات كورونا، والتأكيد على حصول الطالب على لقاح كورونا كشرط لحضور الامتحانات، لافتا إلى الانتهاء من موسم الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجاري خلال شهر مايو تمهيداً لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.