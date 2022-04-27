أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على ارتفاع ومكاسب 3.4 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.34% عند مستوى 10718.22 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.59% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1824.03 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2771.66 نقطة بارتفاع نسبته 0.64%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.82%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.82%، ليغلق الجلسة عند 1852.26 نقطة، وبلغت قيم التداولات 766.778 مليون جنيه، من خلال التداول على 250.8 مليون سهم، وتنفيذ 27900 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 182 سهمًا، إذ ارتفع 50 سهمًا، وانخفض 54 سهماً، واستقر 78 أخرى.

رأس المال السوقي يحقق مكاسب 3.4 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 697.502 مليار جنيه، محققا مكاسب 3.4 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 23.8 مليون جنيه للمصريين، و146.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 170.7 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق على ارتفاع، بدعم من الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء يختبر مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10800 نقطة، مدفوعاً أيضا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، بدعم الاداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح، أن استقرار المؤشر السبعيني عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة.