ارتفاع جماعي في البورصة المصرية.. ومكاسب «السوقي» تصل لـ8.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع مؤشراتها، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.99% عند مستوى 10548.14 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 4.72% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1831.32 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2767.75 نقطة بارتفاع نسبته 3.78%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 2.10%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.10%، ليغلق الجلسة عند 1833.79 نقطة، وبلغت قيم التداولات 968.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 465.4 مليون سهم، وتنفيذ 37610 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهمًا، إذ ارتفع 116 سهمًا، وانخفض 16 آخرين، واستقر 56 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 688.872 مليار جنيه، مكاسب 8.5 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 28.3 مليون جنيه للمصريين، و148.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 176.5 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق اليوم على ارتفاع ليقترب من مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية والعودة إلى الصعود مرة أخرى مدفوعة باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، قرب مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر 10400 نقطة بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الثلاثيني يتجه بهذا الأداء لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة، وبالإغلاق أعلاه يستهدف مستوى المقاومة 10700 نقطة، وحال عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10400 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1760 نقطة

وتابع عيد، بأنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، شهد أفضل أداء يومي منذ بداية العام، ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 1800 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة باتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء.

وأضاف أنّ المؤشر السبعيني بهذا الأداء، يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح، قرب مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني قد يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة.