حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6-5-2022 مهنيا وعاطفيا

تختلف توقعات الأبراج وحظك اليوم من برج لآخر، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الحظ التابع لبرجهم، ويقدم خبراء الأبراج النصائح الخاصة بمواليد كل برج وفق عالم الفلك، حيث أن عالم الأبراج يرتبط بالفلك الخاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في لمواليد مختلف الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 6-5-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل أنه يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته، حيث أن الأجواء مشدودة.

حظك اليوم برج الحمل 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترس ممن يريدون تضليلك ويجب أن تحافظ على خصوصياتك، حيث أن القمر في وضع معاكس .

حظك اليوم برج الثور 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات مفيدة مع من حولك في العمل.

حظك اليوم برج الثور 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك باختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية فقط، لذا عليك أن تنظم أفكارك وتحقق نجاحات في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص، وفق توقعات الفلك.

حظك اليوم برج السرطان 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية، مع الغير.

حظك اليوم برج السرطان 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالطاقة الإيجابية.

حظك اليوم برج الأسد 6-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تمضي نحو أهدافك وتدرس كل ما يدور حولك بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يدفعك للانعزال قليلا وينفعك ذلك لتراجع نفسك ومواقفك ويجب اليوم أن تهتم بصحتك بشكل جيد.

حظك اليوم برج العذراء 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تتعامل مع أي ارتباط عاطفي بجدية، وتفكر جيدا قبل أي خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج الميزان 6-5-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون لبقا مع من حولك وأن تتجنب الحوارات الشائكة وحاول أن تستفيد من وقت الفراغ، وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ألا تلجأ للانفعال والعصبية مهما كانت الاستفزازات من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

حظك اليوم برج القوس 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريعك.

حظك اليوم برج القوس 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر قد يجعلك اليوم مهتما ببناء علاقة عاطفية على أسس سليمة، لذا عليك أن تتجنب الضغوط وتكون على علاقة جيدة مع من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 6-5-2022 على الصعيد المهني

يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.

حظك اليوم برج الجدي 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الدلو 6-5-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بسعادة مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 6-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وقد تبدو أكثر نشاطا ويقظة وتتعامل بمزيد من الود أينما كنت.

حظك اليوم برج الحوت 6-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بسعادة وأن تعيش في حياة مريحة مع من تحب.