عضو «التنسيقية» ينافس بانتخابات «المصري الديمقراطي» على أمانة «البرلمانية»

أعلن الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه قرر الترشح ضمن قائمة التقدم برئاسة فريد زهران رئيس الحزب الحالي، على منصب أمين الهيئة البرلمانية للحزب بالانتخابات التي تجرى غدا الجمعة، حيث إن سالم مشارك فاعل ورئيسي بأنشطة الحزب الرئيسية ومنها تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

انتخابات الحزب المصرى الديمقراطي

وتابع في بيان، منذ قليل، أنه انضم لقائمة التقدم برئاسة فريد زهران لاستكمال مسيرة التقدم داخل حزب المصرى الديمقراطي وخارجه كحزب معارض موضوعي ومسؤول على الساحة السياسية.

واستكمل عضو المكتب السياسي بالحزب أنه في 2020 شاركنا بائتلاف القائمة الوطنية ومن هنا منذ أن بات لدينا هيئة برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ عكفنا على العمل للدعم البرلماني للنواب بشكل مؤسسي، نتيجة عمله كباحث بدراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة، وهو ما ظهر جليا في تحليل التشريعات وتقديم الأدوات الرقابية لنواب الحزب، والتي تلقت العديد من الإشادات.

وضع خطة عمل ومبادرات تشريعية

وأوضح أنه ترشح بمنصب لم يكن شاغرا من قبل بشكل دائم، ويأتي كأول نشاط دعم برلماني حقيقي، مؤكدا أنه يعكف على وضع خطة عمل ومبادرات تشريعية تقدمها الهيئة البرلمانية للحزب وفقًا لما تراه من أولويات تناسب الشارع المصري.

وأكد سالم أن الحزب المصري الديمقراطي يعمل في إطار مؤسسي منضبط، وملفاته تدار بشكل مؤسسي، مؤكدا أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية ستكون أولويات عمل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي.

وأشار إلى أن حزب المصرى الديمقراطي من الأحزاب ذات الموقف السياسي الموحد بين أعضائه نتيجة التنسيق المسبق في كل القضايا السياسية والفنية وهو ما سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في الفترة المقبلة.

وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر مع نواب الحزب بالمجلسين فهو يعكس روحا جيدة من التعاون وإنكار الذات يستحق توجيه الشكر لقيادة الحزب ونوابه.