عاجل .. روسيا تطرد 7 دبلوماسيين دنماركيين من أراضيها

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية « تاس»، بأنّ وزارة الخارجية الروسية طردت 7 من الدبلوماسيين الدنماركيين من البلاد.

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وفي الوقت ذاته، أعلن المفاوضون الروس أنّ المفاوضات مع أوكرانيا صعبة، وكثيرا ما يتراجع ممثلو كييف عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

حرب روسيا وأوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ71 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.