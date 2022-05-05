«سياحة القاهرة» تكشف تفاصيل الضوابط المنظمة للحج السياحي

أكد فتحي غازي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة السياحة والآثار ستصدر الأسبوع المقبل الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أن تلك الضوابط ستشمل تحديد مواعيد فتح وإغلاق باب تقدم المواطنين للحج السياحي وموعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بأداء الحج من إجمالي المتقدمين.

الضوابط ستشمل تحديد مستويات برامج الحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الضوابط ستشمل أيضا اشتراطات التقدم للحج السياحي ومستويات البرامج التي سيسمح بتنظيمها هذا العام سواء اقتصادية أو سياحية فئة 4 و5 نجوم في ظل تراجع حصة مصر من تأشيرات الحج لهذا العام، مشيرا إلى أنه ليس معلوما إلى الآن ما إذا كان سيتم تحديد سعر برامج الحج السياحي فور صدور الضوابط أم سيتم تأجيلها لوقت آخر، أسوة بما تم مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي اللتين لم تعلنا عند فتح باب التقدم لحج القرعة أو الجمعيات الخيرية عن أسعار برامج الحج لهذا العام.

فئات لن يسمح لها بالتقدم للحج السياحي

وأشار إلى أن المواطنين الذين تقدموا خلال العام الحالي لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية أو لحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي لن يسمح لهم بالتقدم للحج السياحي، كما أن من أدى الحج قبل ذلك لن يستطيع التقدم أيضا وهو ما ينطبق على من تعدى سنه الـ 65 عاما، متابعا أن ضوابط الحج السياحي لهذا العام ستحدد أيضا مواعيد انطلاق أولى الرحلات وموعد عودة آخر حاج من المملكة العربية السعودية بعد أداء المناسك.

يشار إلى أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية لم تقم إلى الآن بالسفر للسعودية للاتفاق مع مؤسسات الطوافة السعودية على حجز المخيمات الخاصة بحجاج السياحة المصريين ومعرفة تكاليف خدمات الإعاشة التي سيتم تقديمها للحجاج المصريين بكل من منى وعرفات حتى يتسنى وضع أسعار برامج الحج السياحي.