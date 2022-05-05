استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في مطروح

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة مطروح يوم السبت المقبل، وتبدأ بمراحل النقل في مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المدارس بالإدارات والقطاعات التعليمية بمدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمطروح

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنَّ جميع الامتحانات تنطلق خلال الأسبوع المقبل وتقسم حسب الجداول، وتبدأ بالمرحلة الإعدادية النقل الصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم السبت 7 مايو 2022، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية الصف الرابع يوم الأحد 8 مايو، والصف الخامس والصف السادس الابتدائي يوم 14 مايو، والصف الأول الثانوي يوم 7 مايو والصف الثاني الثانوي يوم الأحد 8 مايو، كما سيتم انعقاد امتحان الصف الثالث الإعدادي المتخلفين عن الترم الأول يوم 14 مايو، والرسمي للمنتظمين في 21 مايو.

استعدادات مدارس مطروح للامتحانات

وحول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ جميع المدارس استعدت بتجهيز اللجان، وجرى تشكيل جميع لجان النظام والمراقبة في المراحل التعليمية من الابتدائي للثانوي، وسيتم توزيع أوراق الأسئلة بشكل يومي من خلال مسؤولي المطبعة السرية والتواصل مع اللجان، كما جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين لجان الامتحانات على مستوى المحافظة.

امتحانات الإعدادية والثانوية العامة

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من مراحل النقل، ويعقبها امتحانات الدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة، وسيتم تجهيز اللجان مرحلة تلو الأخرى ومتابعة جميع الامتحانات من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والتواصل مع جميع اللجان وحل أي مشكلة تحدث في أي وقت.