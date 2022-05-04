توجيه عاجل من «التعليم» للكنترولات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة التأكيد عند فتح مظاريف أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، بأن المادة مطابقة لجدول الامتحانات المعتمد قبل توزيعها على الطلاب.

وأضافت في خطاب للإدارات التعليمية، أنه تم التنبيه بضرورة التزام جميع أعضاء الكنترول بقواعد العمل المنظمة لأعمال الكنترول وتجهيز إداريات اللجنة الامتحانية مثل كشاف اللجان ومحاضر الاستلام وجدول الامتحانات، لافتة إلى أنه لا يتم إعلان النتيجة إلا من خلال المديرية.

على الموجهين مراجعة نسبة الـ10% واعتمادها

وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه نبه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المسجلة بالجدول لجميع المواد وعدم انصراف الطلاب إلا بعد انتهاء المواعيد الرسمية المحددة بجدول الامتحانات في نهاية الوقت.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع مديري المدارس بضرورة التواجد يومياً بغرفة العمليات بالإدارة طوال فترة الامتحانات وتسجيل الغياب يومياً على الحكومة الإلكترونية بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، مؤكداً على الموجهين بضرورة مراجعة نسبة الـ10% واعتمادها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

التنبيه بعدم خروج أي طالب بورق الإجابة خارج اللجنة

وأوضح «عبدالتواب»، أنه تم التأكيد على إشراف كنترول المدرسة على طبع وتظريف الامتحانات بعد إقرار موانع على جميع الأعضاء، وتحمل المسئولية والتنبيه على الملاحظين ومراقبي الأدوار بعدم خروج أي طالب بورق الإجابة خارج لجنة الامتحانات.

من جابنه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات في جميع المدارس.